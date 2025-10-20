راولپنڈی ٹیسٹ؛ پہلے دن کا کھیل ختم، پاکستان نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنالیے

راولپنڈی:
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میں پہلے دن کا کھیل ختم ہوگیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں پہلے روز 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنالیے، کھیل کے اختتام پر سعود شکیل 42 اور سلمان آغا 10 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے۔
پاکستان کی پہلی وکٹ 35 رنز پر گری جب امام الحق سترہ رنز بناکر پویلین لوٹ گئے، عبداللہ شفیق 57 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
بابر اعظم ایک بار پھر لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام نظر آئے اور صرف 16 رنز ہی بناسکے، 212 کے مجموعی اسکور پر شان مسعود 87 رنز اور محمد رضوان 19 بناکر آؤٹ ہوگئے۔
جنوبی افریقا کی طرف سے کیشو مہاراج اور سینوران متھوسامی نے 2، 2 اور کاگیسو ربادا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
قبل ازیں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، پاکستان کی جانب سے ٹیم میں ایک کھلاڑی کی تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ بولر حسن علی کی جگہ آصف آفریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا جواپنا ڈیبیو ٹیسٹ کھیل رہے ہیں۔
پاکستان الیون
کپتان شان مسعود، امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، نعمان علی، ساجد خان اور آصف آفریدی۔
جنوبی افریقا الیون
کپتان ایڈم مارکرم، ریان ریکلٹن، ٹرسٹان اسٹب، ٹونی ڈی زورزی، ڈیوالڈ بریوس، کائل ویرائن، سمن ہارمر، مارکو جینسن، متھو سامی، کیشو مہاراج اور ربادا۔