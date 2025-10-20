غزہ؛ حماس کے اسرائیلی فوج پر حملے میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی

اسرائیلی فوج کی کارروائی میں مزید 21 فلسطینی شہید ہوگئے

ویب ڈیسک October 20, 2025
facebook whatsup
2
حماس کے حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور تین شدید زخمی ہوگئے

غزہ کے شہر رفح میں حماس اور اسرائیلی فوج کے دوران جھڑپ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے جن دو اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، ان کی شناخت کمانڈگ آفیسر 26 سالہ میجر یانیو کولو اور اسٹاف سارجنٹ 21 سالہ اِتائے یاویٹس کے نام سے ہوئی ہے۔

مارے گئے دونوں فوجیوں کا تعلق نہال بریگیڈ کی 932ویں بٹالین سے تھا۔ حماس نے یہ حملہ رفح کے جنوب مشرقی علاقے میں اُس وقت کیا جب اسرائیلی فوج حماس کی سرنگوں اور انفراسٹرکچر کے ملبے کو اُٹھا رہی تھی۔

اس دوران حماس کے جنگجو ایک سرنگ سے اچانک نمودار ہوئے اور راکٹ حملہ سے ایک ایکسکیویٹر کو نشانہ بنایا اس حملے میں دو اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جب کہ اسنائپر کی فائرنگ میں مزید 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔

زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اسرائیل نے اس واقعے کو غزہ جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی قرار دیا جب کہ حماس کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اسرائیلی کنٹرول میں تھا اور وہاں ان کے جنگجو متحرک نہیں تھے۔

ادھر حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مزید ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش دریافت کی ہے، اور مناسب وقت میں اسے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

یاد رہے کہ اب بھی 16 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں غزہ میں کسی نہ کسی ملبے کے ڈھیر میں دبی ہیں جن کی برآمدگی کے لیے آپریشن جاری ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں ایسا منظر ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا؛ ٹرمپ کے داماد بھی بول پڑے

Express News

اتحادی ممالک غزہ میں فوجی قوت کیساتھ گھس کر حماس کو سبق سکھانے کیلیے تیار ہیں؛ ٹرمپ

Express News

اسلحہ پھینک دیں تو حماس کے بعض رہنماؤں کو معافی مل سکتی ہے؛ نائب امریکی صدر

Express News

اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں غزہ کے حوالے کردیں؛ مجموعی تعداد 135 ہوگئی

Express News

ابراہیمی معاہدہ؟ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو صدر ٹرمپ سے امریکا میں ملاقات کریں گے

Express News

اسرائیل راہداری کھولے، غزہ میں انسانی امداد کی اشد اور فوری ضرورت ہے؛ فرانس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو