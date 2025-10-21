ٹرافی چاہیے تو تقریب میں آکر وصول کرلیں، محسن نقوی کا بھارتی خط پر دو ٹوک جواب

اے سی سی کے صدر نے بھارتی بورڈ کو ٹرافی دینے کی تقریب نومبر کے پہلے ہفتے میں دبئی میں رکھنے کی تجویز پیش کی ہے

سلیم خالق October 21, 2025
facebook whatsup

بھارت ایشیا کپ کی ٹرافی نہ ملنے پر تلملانے لگا، اے سی سی کو دو خطوط ارسال کر دیے، محسن نقوی نے جواب میں 10 نومبر کو دبئی میں تقریب کے لیے کسی آفیشل اور کھلاڑی کو بھیجنے کا کہہ دیا، اس کے بعد بی سی سی آئی فی الحال پھر خاموش ہوگیا۔

ایکسپریس کے مطابق گزشتہ دنوں منعقدہ ایشیا کپ کو بھارت نے اپنی سیاست سے داغ دار کیا، ہینڈ شیک تنازع کے بعد فائنل جیت کر صدر اے سی سی سے ٹرافی وصول نہ کرنے کا ڈرامہ رچایا گیا، اسی وقت محسن نقوی نے واضح کر دیا تھا کہ اب ٹرافی دفتر سے آکر ہی وصول کرنا ہوگی۔

ذرائع نے بتایا کہ رواں ماہ کے دوسرے ہفتے میں نائب صدر بھارتی کرکٹ بورڈ راجیو شکلا نے ایشین کرکٹ کونسل کو خط بھیجا، انھوں نے مطالبہ کیا کہ ایشیا کپ ہم نے جیتا ہے لہذا ٹرافی دی جائے۔

جواب میں محسن نقوی نے تحریر کیا کہ 10 نومبر کو ہم دبئی میں ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ فاتح اسکواڈ کے کسی رکن کو بھی لے آئیں اور ٹرافی لے جائیں۔

ذرائع نے بتایا کہ 20 اکتوبر کو راجیو شکلا نے اے سی سی کو ایک اور خط ارسال کر کے ٹرافی بھیجنے کا مطالبہ دہرایا، بی سی سی آئی چاہتا ہے کہ اسے کوریئر کے ذریعے ٹرافی بھیجی جائے اگر اس کا کوئی آفیشل اسے وصول کرنے دبئی گیا تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ پھر فائنل کے بعد ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی،البتہ محسن نقوی بھی موقف پر قائم ہیں کہ ٹرافی لینی ہے تو اے سی سی کے دفتر آنا ہوگا۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ بھارتی حکام چیئرمین پی سی بی و صدر اے سی سی سے جلے بھنے بیٹھے ہیں مگر ان کا کوئی بس نہیں چل رہا، آئی سی سی اے سی سی کو ٹرافی بھیجنے کیلیے مجبور نہیں کرسکتی، اگر بھارت کو اسے لینا ہے تو 10 نومبر کو دبئی کی تقریب میں شرکت کرنا ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

اس وکٹ پر چوتھی اننگ بہت مشکل ہوگی: سعود شکیل

Express News

ویسٹ انڈیز نے ون ڈے کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا

Express News

عباس آفریدی ہانگ کانگ سکسز میں پاکستان کی قیادت کریں گے

Express News

طیب اکرام کو مصر کی اولمپک کمیٹی کا اعلیٰ ترین اعزاز کالر آف آنر تفویض

Express News

قومی ایتھلیٹکس ٹیم ایشین یوتھ گیمز میں شرکت کیلیے بحرین روانہ

Express News

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے کوچنگ اسٹاف میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو