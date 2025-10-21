پیٹرولیم مصنوعات کے  بحران کا خدشہ عارضی طور پر ٹل گیا

سندھ حکومت کی جانب سے پی ایس او کا ایک جہاز 15 دن کے انڈر ٹیکنگ پر کلئیر کردیا گیا

ویب ڈیسک October 21, 2025
پیٹرولیم مصنوعات کے  بحران کا خدشہ عارضی طور پر ٹل گیا جب کہ سندھ حکومت کی جانب سے پی ایس او کا ایک جہاز 15 دن کے انڈر ٹیکنگ پر کلئیر کردیا گیا ہے۔

پی ایس او کا جہاز کلئیر ہونے کے بعد دیگر آئل کمپنیوں کے جہاز بھی 15دن کے لئے بغیر بینک گارنٹی کلئیر ہونے کی امید ہے۔

ذرائع  نے کہا کہ بینک گارنٹی پر 15 دن کے لئے درآمدی فیول کی کلئیرنس کی عارضی اجازت مل گئی، آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 100فیصد بینک گارنٹی جمع کرانے سے گریزاں ہیں۔

ذرائع کے مطابق  بینک گارنٹی کی صورت میں کمپینوں کا کیش فلو بری طرح متاثر ہوگا، عوام پر اس کا بوجھ کم سے کم 3روپے فی لیٹر تک پڑے گا۔

سندھ کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیر کو بینک گارنٹی جمع کرانے کے لئے دوسرا ہنگامی خط بھی ارسال کردیا۔

پیٹرولیم کمپنیوں کو انڈرٹیکنگ کے بجائے بینک گارنٹی جمع کرانے کی ہدایت کردی گئی، مطلوبہ بینک گارنٹی جمع کرانے کے بعد کمپنیوں کے کیسز  پر کارروائی کی جائے گی، بینک گارنٹی جمع نہ کرانے پر ایندھن کی فراہمی میں کسی بھی تعطل کی ذمہ داری متعلقہ کمپنیوں پر عائد ہوگی۔
مقبول خبریں

