کراچی؛ نجی لیبارٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

آگ گراؤنڈ فلور پر الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس سے فرنیچر اور دیگر سامان جل گیا

اسٹاف رپورٹر October 22, 2025
facebook whatsup
(فائل فوٹو)
کراچی:

ابوالحسن اصفہانی روڈ پر نجی لیبارٹری میں لگنے والی آگ پر 40 منٹ کی جدو جہد کے بعد قابو پالیا گیا ۔آتشزدگی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ۔

پولیس کے مطابق بدھ کی علی الصبح نجی لیبارٹری میں آگ لگنے کی اطلاع پر مبینہ ٹاؤن تھانے کی نفری اور فائربریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچی اور فوری طور پر آگ بجھانے کا کام شروع کیا  گیا۔

فائرآفیسر محمد معراج نے بتایا کہ آگ کو ابتدائی طور پر ہی کنٹرول میں کرلیا گیا تھا تاکہ اطراف کی عمارتوں کو آگ سے محفوظ رکھا جائے  اور عملے نے تقریباً 40 منٹ کی جدوجہد کے بعد آگ پر مکمل پر طور پر قابو پالیا ۔

آگ لیبارٹری کے گراونڈ فلور پر الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی ، جس  سے لیبارٹری کا فرنیچر اور دیگر سامان جل گیا ، تاہم کوئی جانی نقصان رپورٹ  نہیں ہوا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو