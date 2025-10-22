کراچی؛ پولیس کی مختلف کارروائیاں، متعدد ڈاکو گرفتار، شہریوں کے تشدد سے ایک ہلاک

بھاری مقدار میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقدی، قیمتی گھڑیاں، موٹر سائیکلیں اور چوری شدہ سفید کرولا کار بھی برآمد

اسٹاف رپورٹر October 22, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہرِ قائد میں پولیس کی جانب سے مختلف کارروائیوں میں ڈکیت گروہوں کے کئی کارندے زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا۔

پولیس کی کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقدی، قیمتی گھڑیاں، موٹرسائیکلیں اور چوری شدہ سفید کرولا کار بھی برآمد کی گئی۔

پانچ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

گڈاپ سٹی، فیروزآباد اور اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل (AVLC) نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے بعد پانچ ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

گڈاپ سٹی میں بقائی ٹول پلازہ کے قریب فضل واحد اور ذاکر اللہ گرفتار کیے گئے جن سے اسلحہ اور گلشن معمار سے چھینی گئی موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔

فیروزآباد میں شہید ملت روڈ پر فرحاد اور عثمان نامی ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں پکڑا گیا جن کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔

شریف آباد کے علاقے میں AVLC نے ایک کار لفٹر محمد سلیم عرف ملک کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 2022 میں چوری کی گئی سفید کرولا کار (ADE-333) برآمد ہوئی۔ ملزم گینگ وار کا اہم کارندہ اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔

کورنگی

کورنگی چکرا گوٹھ کے علاقے نورانی بستی میں شہریوں نے ڈکیتی کی کوشش کرنے والے دو مبینہ ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔

واقعے کے دوران فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہی ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوگیا، دونوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ہلاک و زخمی ڈاکوؤں کی فوری شناخت نہیں ہو سکی جبکہ زمان ٹاؤن پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔

ڈیفنس

ساحل پولیس نے ڈیفنس فیز 8 کے قریب کارروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی ڈکیت گینگ کے چار کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں انیس ولیم، امجد خلیل، سونو کھوکھر اور زیشان علی شامل ہیں۔

ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی پستول، موبائل فونز، بریسلٹ، قیمتی گھڑیاں اور شناختی کارڈ برآمد کیے گئے جبکہ پانچواں ساتھی ذیشان حیدر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو