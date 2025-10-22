یوگنڈا میں قیامت خیز ٹریفک حادثہ، 63 ہلاک، درجنوں زخمی

یوگنڈا میں ہائی وے پر ہونے والے خوفناک ٹریفک حادثے میں کم از کم 63 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔
حادثہ اُس وقت پیش آیا جب دو مخالف سمتوں سے آنے والی بسوں نے اوور ٹیک کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں چار گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ کمپالا گلو ہائی وے پر کتالیبے گاؤں کے قریب پیش آیا۔ پولیس حکام نے حادثے کو حالیہ برسوں کا بدترین ٹریفک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خطرناک اوور ٹیکنگ ہی حادثے کی بنیادی وجہ تھی۔
پولیس نے ڈرائیورز کو خبردار کیا ہے کہ وہ رفتار پر قابو رکھیں اور سڑک کے اصولوں کی پابندی کریں تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تحقیقات جاری ہیں۔