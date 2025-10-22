ٹیسٹ کرکٹر عامر جمال کی نومولود بیٹی انتقال کرگئی

قومی ٹیسٹ آل راؤنڈر عامر جمال کی نومولود بیٹی انتقال کرگئی۔
عامر جمال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں اس افسوسناک خبر سے آگاہ کیا۔
انہوں نے نومولود بیٹی کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی اور کیپشن میں لکھا کہ ’بابا اور مما آپ کو مس کریں گے‘۔
چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے عامر جمال کی نومولود بیٹی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
محسن نقوی نے عامر جمال اور سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا کی اللہ تعالٰی آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔