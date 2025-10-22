اسلام آباد: نوکری کا جھانسہ دیکر لڑکی کے ریپ میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور

2 ملزمان نے نوکری دینے کے بہانے فلیٹ میں لے جاکر زبردستی زیادتی کی، تھپڑ اور مکے مارے، مقدمے کا متن

ویب ڈیسک October 22, 2025
facebook whatsup

جوڈیشل مجسٹریٹ نے اسلام آباد کے نجی شاپنگ مال کے فلیٹ میں لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دیکر مبینہ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار 2 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔

عدالت نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمان کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔

اسلام آباد پولیس نے لڑکی سے مبینہ زیادتی کے الزام میں گرفتار ملزمان فیصل جلال اور حفیظ اللہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا۔

پولیس نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمان کا میڈیکل اور فرانزک چیک اپ کروانے کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔

عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے تفتیشی ٹیم کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی اور ملزمان کو تین روزی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

متاثرہ خاتون کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں زیادتی کے الزام کے تحت درج کیا گیا ہے ۔ ایف آئی آر کے مطابق خاتون روزگار کی تلاش میں عارف والا کے گاؤں سے اسلام آباد آئی تھیں اور فیس بک کے ذریعے کال سینٹر میں نوکری کی تلاش کر رہی تھیں۔

خاتون کے بیان کے مطابق 21 اکتوبر کو فیصل نامی شخص نے انہیں نجی شاپنگ مال میں بلایا، جہاں حفیظ اللہ نامی شخص انہیں فلیٹ میں لے گیا۔ مقدمہ کے متن کے مطابق بات چیت کے دوران اچانک دونوں نے زبردستی زیادتی کی، تھپڑ اور مکے مارے۔

پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کی اطلاع پر ون فائیو ایمرجنسی کے ذریعے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا گیا۔

عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ تین روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر ملزمان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پیپلزپارٹی حکومت اندرون سندھ کے ڈاکوؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مال دے رہی ہے، آفاق احمد

Express News

کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

Express News

ٹک ٹاک پر دوستی، ملتان جیل کے پولیس اہلکار نے نوجوان لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کے الیکٹرک دو سال میں دیوالیہ ہوسکتی ہے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی پیش گوئی

Express News

پاک-افغان مذاکرات، پاکستان کا مؤقف پیش، نظر آرہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذرائع

Express News

کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو