پی ٹی آئی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کا مقدمہ درج

پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف این سی سی آئی اے اسلام آباد نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرایا۔
مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزمہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ایکس” (سابق ٹوئٹر) پر ریاست مخالف مواد پھیلایا اور متعدد جعلی اور گمراہ کن ٹویٹس و ویڈیوز شیئر کیں جس میں ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات شامل تھے۔
مقدمہ متن میں لکھا گیا ہے کہ ملزمہ کے ٹویٹس سے نسلی اور لسانی نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی جبکہ شاندانہ گلزار نے وزیراعظم پاکستان سے متعلق جعلی تصویر اور غلط معلومات پھیلائیں۔
ایف آئی آر کے مطابق شاندانہ گلزار نے جھوٹی خبر میں اسرائیلی وزیرِاعظم کے ساتھ ملاقات کا الزام لگایا گیا، جس سے عوام میں خوف، بے چینی اور ریاستی اداروں کے خلاف بداعتمادی پیدا ہوئی۔
این سی سی آئی اے نے مقدمے میں لکھا کہ تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزمہ نے دانستہ طور پر فیک نیوز کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ آگے بڑھایا، ملزمہ کے خلاف سیکشن 11، 20 اور 26-اے آف پی ای سی اے 2016 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد این سی سی آئی اے نے ریاست مخالف مہم کے پیچھے چھپے دیگر عناصر اور معاونین کی تلاش کے لیے مزید تحقیقات شروع کردی ہیں۔