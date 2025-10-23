کراچی: کے پی ٹی فلائی اوور کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، دو ڈاکو ہلاک

ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت فیضان عرف فیضی اور ارسلان عرف اچھو کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر October 23, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

ڈسٹرکٹ کیماڑی میں کے پی ٹی فلائی اوور کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو ملزمان ہلاک ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق جیکسن تھانے کی حدود میں کیماڑی گیٹ نمبر 15 کے قریب واقعے کے پی ٹی فلاق اوور سے متصل روڈ پر دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ویگو گاڑی میں سوار شہری سے لوٹ مار کی کوشش کی۔

ایس ایس پی کیماڑی کیپٹن فیضان علی کے مطابق ملزمان نے ویگو گاڑی میں سوار افراد کے شیشہ نا کھولنے پر گاڑی کے شیشے توڑنے کی بھی کوشش کی۔ تاہم، قریب موجود شاہین پولیس کے اہلکاروں نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی اس ہی دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں دونوں ملزمان مارے گئے۔

ایس ایس پی کیماڑی کے مطابق ملزمان ٹریفک جام میں پھنس جانے والے شہریوں سے لوٹ مار کرتے تھے، وارداتوں کی اطلاع پر ہی شاہین پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔

ایدھی حکام کے مطابق ہلاک ملزمان کی لاشوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ فائرنگ کی زد میں آکر ایک راہ گیر بھر زخمی ہوا۔ ہلاک ملزمان اور زمین راہ گیر کو اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں زخمی شخص کی شناخت 20 سالہ مبشر ولڈ نسیم اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ جبکہ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت فیضان عرف فیضی اور ارسلان عرف اچھو کے نام سے کرلی گئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کا کریمنل ریکارڈ حاصل کرلیا ، دونوں عادی جرائم پیشہ ہیں۔ ہلاک ملزم فیضان کے خلاف تین مقدمات جبکہ ارسلان کے خلاف سنگین نوعیت کے نو درج مقدمات کی تفصیلات حاصل کرلی گئی ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور واردات میں استعمال موٹر سائیکل بھی ملی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، کورنگی میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق

Express News

کراچی کی لیاری ندی میں 5 سالہ بچہ ڈوب گیا

Express News

کراچی میں اندھی گولی لگنے سے 8 سالہ بچہ جاں بحق

Express News

کراچی: نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے کمسن لڑکا شدید زخمی

Express News

واٹس ایپ ہیکنگ اور مالی فراڈ، خاتون رکن قومی اسمبلی تحقیقات میں سست روی پر مایوس

Express News

کراچی: موٹر سائیکل کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو