کراچی، 45 ہزار تنخواہ لینے والے کروڑ پتی گھریلو ملازم کی تفصیلات سامنے آگئیں

ملزم نے اہل خانہ کا اعتماد حاصل کیا ان کے پیسوں میں ہیر پھیر کرکے کروڑ پتی بن گیا اور شاہانہ زندگی گزار رہا تھا، پولیس

منور خان October 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: پولیس
کراچی:

ساحل پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا کروڑ پتی گھریلو ملازم 45 ہزار روپے تنخواہ پر بزرگ جوڑے کی خدمت پر رکھا گیا تھا جو اہل خانہ کا اعتماد حاصل کر کے کروڑ پتی بن گیا۔

ایس ایچ او ساحل خالد رفیق نے بتایا کہ ڈیفنس فیز 8 کے بنگلے میں رہائش پذیر بزرگ میاں بیوی کی خدمت کے لیے رکھا گیا گرفتار گھریلو ملازم واجد 45 ہزار روپے تنخواہ پر ملازمت کر رہا تھا جو کہ بزرگ جوڑے کی دیکھ بھال کے علاوہ گھر کا نظام بھی چلا رہا تھا، بزرگ جوڑے کے بچے امریکا میں مقیم ہیں جو وہاں سے والدین کی دیکھ بھال کے لیے رقم بھیجتے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ 3 سال قبل بزرگ کا انتقال ہوگیا تھا اور ان کی بیوہ، جن کی عمر 85 سال سے زیادہ ہے، گھر پر اکیلی رہائش پذیر تھیں اور ان کی تیمارداری اور خدمت کی ساری ذمہ داری ملزم واجد پر تھی جس نے اہل خانہ کا اعتماد حاصل کر کے ان کے پیسوں میں ہیر پھیر کر کے خود کروڑ پتی بن گیا اور شاہانہ زندگی گزار رہا تھا۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے گھر سے بھاری مالیت کا سونا، غیر ملکی کرنسی اور نقدی چوری کی تھی، بزرگ جوڑے کی بیٹی اپنے والدین سے ملنے آئی تو اس نے صورت حال کا جائزہ لیا تو اسے گڑبڑ دکھائی دی۔

ان کا کہنا تھا کہ اس دوران گھر میں ایک چوری کی واردات ہوئی تو امریکا سے آئی ہوئی خاتون نے پولیس سے شکایت کی اور جب گھریلو ملازم کو حراست میں لیا گیا تو انکشاف ہوا کہ ملزم نے اسلام آباد اور ہری پور میں پلاٹ خریدے تھے اور گاڑیوں کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک فلیٹ بھی خریدا تھا۔

یہ بھی پڑھیں: کراچی؛ ڈیفنس میں ایک اور کروڑ پتی گھریلو ملازم گرفتار

ایس ایچ او کے مطابق گرفتار ملزم کے دوست اور رشتے دار بھی اس گھر میں آتے تھے اور ملزم نے 3 کروڑ 45 لاکھ روپے خرد بورد کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ پولیس ملزم سے بینک اکاؤنٹس سمیت دیگر حوالے سے تفتیش کر رہی ہے اور مزید سنسنی خیز انکشافات متوقع ہیں۔

خیال رہے کہ ساحل پولیس نے ملزم واجد کو خاتون کی شکایت پر گزشتہ روز گرفتار کر لیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی میں 15 سالہ لڑکے کے ساتھ بدفعلی اور ویڈیو بنانے کا انکشاف، 2 ملزمان گرفتار

Express News

لاہور: بیوی کے قتل کے الزام میں شوہر گرفتار

Express News

لاہور: خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

Express News

راولپنڈی، قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعےخاتون کو بلیک میل کرنے میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

کراچی، 45 ہزار تنخواہ لینے والے کروڑ پتی گھریلو ملازم کی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

کراچی؛ ٹریفک حادثات میں رواں سال  697 افراد زندگی سے محروم ہوگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو