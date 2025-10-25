بھارتی میڈیا کا خطے میں عدم استحکام پھیلانے کےلیے زہریلا پروپیگنڈا بے نقاب 

بھارتی چینلز دہشت گردوں کے بیانیے کو تقویت دینے کی مذموم مہم میں مصروف ہیں

ویب ڈیسک October 25, 2025
facebook whatsup

وزارتِ اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے گمراہ کن اور زہریلے پروپیگنڈے کا ایک بار پھر پردہ چاک کردیا ہے۔ بھارتی چینلز خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے اور دہشت گردوں کے بیانیے کو تقویت دینے کی مذموم مہم میں مصروف ہیں۔

وزارتِ اطلاعات و نشریات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھکنڈوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا اپنی پراکسی تنظیم، فتنہ الخوارج، کی حمایت میں کھل کر سامنے آگیا ہے۔

بھارتی نجی چینل این ڈی ٹی وی نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ’’8 اکتوبر کو کرم میں فتنہ الخوارج نے گھات لگا کر پاک فوج کے 22 جوانوں کو شہید کیا‘‘۔

تاہم، اس جھوٹ کے برعکس پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) نے واضح کیا کہ ’’7 اور 8 اکتوبر کو انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کرم میں نہیں بلکہ ضلع اورکزئی میں کیا گیا‘‘۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع اورکزئی میں ہونے والے اس آپریشن میں 11 فوجی شہید ہوئے جبکہ 19 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔

بھارتی چینل ریپبلک نیوز انڈیا نے بھی گمراہ کن رپورٹ پیش کرتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کیا کہ فتنہ الخوارج نے 24 گھنٹوں میں پاک فوج پر 16 حملے کیے۔

یہ دعویٰ بھی غلط اور بے بنیاد ثابت ہوا، کیونکہ انٹیلی جنس بیسڈ کارروائیوں کے نتیجے میں صرف 5 خوارج مارے گئے تھے۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ سفاک مودی کی ایما پر ریاست نواز گودی میڈیا مضحکہ خیز رپورٹنگ کرنے پر اتر آیا ہے۔

بھارتی میڈیا کا یہ بے بنیاد پروپیگنڈا دراصل خطے میں انتشار پھیلانے اور دہشت گردوں کے بیانیے کو فروغ دینے کی کوشش ہے، جو خطے کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کو پاکستان کیخلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی

Express News

روس کے نئے جوہری میزائل کا کامیاب تجربہ، 14 ہزار کلومیٹر تک پرواز

Express News

پاک افغان مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے، فی الحال کچھ نہیں کررہا، ڈونلڈ ٹرمپ 

Express News

دبئی پولیس نے 3 سالہ بچی کی پولیس افسر بننے کی انوکھی خواہش پوری کر دی

Express News

مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو کرپشن کی دلدل میں دھکیل دیا، واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف

Express News

غزہ میں امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 6 فلسطینی زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو