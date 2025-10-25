وزن میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوئی؟ کرن جوہر نے خاموشی توڑ دی

کرن جوہر کے وزن میں نمایاں تبدیلی گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے

ویب ڈیسک October 25, 2025
بھارتی فلم ساز کرن جوہر نے اپنے وزن میں حیرت انگیز کمی سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں پر ردِعمل دے دیا۔

 کرن جوہر حال ہی میں ٹوئنکل کھنہ اور کاجول کے شو میں شریک ہوئے، جہاں اداکارہ جھانوی کپور بھی مہمان تھیں۔ دورانِ گفتگو ٹوئنکل نے کرن کے اچانک وزن کم کر کے دُبلا پتلا ہونے پر مزاحیہ انداز میں اُنہیں چھیڑا، جس پر محفل قہقہوں سے گونج اٹھی۔

کرن جوہر نے ہنستے ہوئے کہا، ’’لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ دوائیں جیسے اوزیمپک استعمال کرتا ہوں، اسی لیے کھانا نہیں کھاتا۔‘‘

اس پر ٹوئنکل نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، ’’بیٹا، اتنے انجیکشن مت لیا کرو! اتنا دبلا ہو گیا ہے، ممی کیا بولے گی؟‘‘ جس پر کرن نے ہنستے ہوئے کہا، ’’ممی تو آج کل کچھ نہیں کہتی‘‘۔

یاد رہے کہ کرن جوہر کے وزن میں نمایاں تبدیلی گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے، جہاں مداحوں نے مختلف قیاس آرائیاں کیں۔ تاہم کرن نے واضح کیا کہ اُن کی فٹنس کا راز کسی دوا یا انجیکشن میں نہیں بلکہ منظم غذا، ورزش اور صحت مند طرزِ زندگی میں ہے۔

ایک حالیہ انٹرویو میں کرن جوہر نے بتایا تھا کہ ان کہ وزن میں بڑی تبدیلی ایک مشہور ڈائیٹ پلان ’اومیڈ‘ یعنی ’ون میل آ ڈے‘ کی وجہ سے آئی ہے وہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں تاہم صحت بخش غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں جس سے وزن میں حیرت انگیز کمی ممکن ہوئی۔
