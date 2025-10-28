کراچی: ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دو افراد زخمی

متوفی کی شناخت 28 سالہ راحت ولد سعید الرحمٰن کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر October 28, 2025
(فوٹو: فائل)

شیر شاہ گلبائی مزار کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش چھیپا کے رضا کاروں کی مدد سے ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال پہنچائی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے متوفی کی شناخت 28 سالہ راحت ولد سعید الرحمٰن کے نام سے کی گئی جبکہ 34 سالہ شعیب اور 20 سالہ رحیم اللہ کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ حادثے کا شکار افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے۔

ایس ایچ او شیرشاہ خمیسو خان نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ نامعلوم تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے پیش آیا ہے جس کا ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہوگیا جس کا سراغ لگانے کے لیے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
