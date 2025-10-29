چین میں بدصورت مجسمے جنہیں ہزاروں لوگ تھپڑ مارتے ہیں

یہ مجسمے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ چین میں لوگ روحانی سکون اور نفسیاتی صحت کو بہت اہمیت دیتے ہیں

ویب ڈیسک October 29, 2025
چین میں ایک منفرد ثقافتی اور سوشل رواج ہے جس میں دو بدصورت مجسمے شامل ہیں جنہیں ہزاروں لوگ تھپڑ مارتے ہیں۔

یہ مجسمے چین کے "گوانگ ژو" شہر میں واقع ہیں۔ ان مجسموں کو "تھپڑ مارنے کے مجسمے" کہا جاتا ہے اور ان کا مقصد لوگوں کی ذہنی صفائی اور منفی توانائی کو نکالنا ہوتا ہے۔

یہ مجسمے عام طور پر بدصورت شکلوں میں بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے "منفی جذبات" اور "غصے" کو نکالنے کا موقع ملے۔ چین میں یہ تصور موجود ہے کہ جب انسان اپنے اندر کی منفی توانائی کو باہر نکالتا ہے تو اس سے وہ ذہنی سکون اور تندرستی حاصل کرتا ہے۔

چین میں مختلف ثقافتی روایات میں بعض علاقوں میں غصہ نکالنے کے لیے دیگر طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے درختوں پر پتھر پھینکنا یا پھر اس طرح کے مجسموں کو تھپڑ مارنا۔ چین میں اس طرح کے اقدامات کو روایتی "دماغی صفائی" کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

یہ مجسمے اس قدر مشہور ہوئے کہ ہزاروں لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو ذہنی دباؤ، مایوسی یا غصے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان مجسموں کو تھپڑ مار کر اپنے ذہن کو پرسکون کرتے ہیں۔

چین کے مختلف شہروں میں ایسے مجسموں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک طرح کا مقامی سیاحتی مقام بھی بن چکا ہے جہاں لوگ آ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔
