عمران ہاشمی کی نئی فلم کا سین وائرل، اداکار کا ردعمل بھی آگیا

عمران ہاشمی نے آن اسکرین بننے والے ان کے امیچ کو تبدیل کرنے میں مدد پر آریان کی سیریز کو سراہا

ویب ڈیسک October 29, 2025
فوٹو: فائل
MUMABI:

بالی ووڈ کے اسٹار عمران ہاشمی اپنی ورسٹائل اداکاری کے لیے مشہور ہیں اور شاہ رخ کے بیٹے آریان خان کی حالیہ نیٹ فلیکس سیریز میں اپنی منفرد اداکاری سے ایک دفعہ پھر مداحوں کا دل جیت لیا جبکہ وائرل ہونے والے سین پر مداحوں کے بدلتے رویے بھی ردعمل دیا ہے۔

بھارتی ویب سائٹ کے مطابق نیٹ فلیکس سیریز کے وائرل ہونے والے سین پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شناخت کو تبدیل کرنے اور مداحوں میں مقبول رہنے کے بارے میں گفتگو کیا۔

عمران ہاشمی یامی گوتم کے ساتھ آنے والی فلم حق کے ٹریلر میں نظر آئے اور ممبئی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نیٹ فلیکس سیریز میں اپنی اداکاری پر بات کی، جس میں ان کا مختصر مگر مؤثر کردار ہے۔

انہوں نے وائرل سین پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ‘کچھ دن پہلے ہی یہ میری آریان اور ریڈ چلیز کی ٹیم کے ساتھ یہ بات ہوئی، ہمیں پتا تھا کہ یہ سین وائرل ہوگا لیکن اس طرح وائرل ہوگا وہ کبھی سوچا نہیں تھا’۔

عمران ہاشمی نے کہا کہ ‘میرے خیال میں یہ ایک سبق ہے، جس سے سیکھنا ہے’ اور مداحوں کے بدلنے والے رویے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں اس سے پہلے مداح وہ نام لے کر پکڑتے تھے یا پھر ایک دوسرا تصور تھا، میں نام نہیں لوں گا نہیں تو رات بھر یہی چلتا رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ ابھی وہ ڈائیلاگ کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔

عمران ہاشمی نے اسکرین پر ابتدائی طور پر بننے والے ان کے امیج کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے پر آریان خان کے شو کو سراہا۔
