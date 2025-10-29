ویمنز ون ڈے رینکنگ، نشرح سندھو 10ویں پوزیشن پر پہنچ گئیں

سدرہ امین ایک درجے تنزلی کے بعد 12 ویں نمبر پر چلی گئیں

اسپورٹس ڈیسک October 29, 2025
آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا ابتدائی مرحلہ مکمل ہونے پر نئی ویمنز ون ڈے رینکنگ جاری کردی گئی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی نشرح سندھو بہترین کارکردگی کے باعث 10ویں پوزیشن پر پہنچ گئیں۔

انگلینڈ کی سوفی ایکلیسٹون بدستور سرفہرست ہیں، آسٹریلیا کی ایلانا کنگ 7 وکٹ کی شاندار کارکردگی کے بعد دوسرے نمبر پر آگئیں۔

بیٹنگ میں بھارت کی سمرتی مندھانا نے ٹاپ پوزیشن مستحکم کرلی جبکہ 6 درجے ترقی نے ایشلی گارڈنر کو دوسری پوزیشن پر پہنچا دیا۔

جنوبی افریقی کپتان لورا وولوارٹ 2 درجے ترقی سے تیسرے نمبر پر براجمان ہوگئیں۔

پاکستان کی سدرہ امین ایک درجے تنزلی کے بعد 12 ویں نمبر پر چلی گئیں، عالیہ ریاض کو 5 درجے تنزلی نے 50 ویں نمبر پر دھکیل دیا۔

انگلینڈ کی ایمی جونز ٹاپ 10 میں شامل ہو گئیں، اینابیل سدرلینڈ 16 درجے ترقی کے ساتھ 16ویں پوزیشن پر پہنچ گئیں۔

آل راؤنڈرز کی فہرست میں ایشلی گارڈنر بدستور پہلی پوزیشن پر ہیں، جنوبی افریقہ کی مریزانے کیپ نے ویسٹ انڈیز کی ہیلی میتھیوز کو پیچھے چھوڑ کر دوسری پوزیشن سنبھال لی۔
