وزیر مملکت خزانہ سے چیف ایڈوائزر بنگلا دیش کے معاون خصوصی کی ملاقات، اہم امور پر گفتگو

بنگلا دیش اور پاکستان کے اقتصادی اور سفارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی گفتگو

ویب ڈیسک October 29, 2025
چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش کے معاون خصوصی (خزانہ) انیس الزماں چوہدری نے وزیر مملکت خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی سے وزارت خزانہ میں ملاقات کی۔

دونوں رہنماؤں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے مواقع کی تلاش پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ ترقی کے اہداف کے لیے شراکت داری کے عمل کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔

دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تجارت میں اضافے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور اقتصادی شعبوں میں وسیع تر تعاون کے فروغ، اور خاص طور پر رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے امور پر بات چیت کی تاکہ عوامی سطح پر رابطوں کو مزید فروغ ملے۔

دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان قریبی اقتصادی اور سفارتی تعلقات کے فروغ کے غیر متزلزل عزم کی توثیق کی۔

ملاقات میں پاکستان میں بنگلہ دیش کے سفیر محمد اقبال حسین خان، قونصلر (پریس) محمد طیب علی اور ہیڈ آف چانسری محترمہ عصرت جہاں کے علاوہ وزارت خزانہ کے اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر حسن محمد محسن بھی موجود تھے۔
