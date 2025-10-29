بھارت کا آئی سی سی میٹنگز کو بھی متنازع بنانے کا پلان

آئی سی سی میٹنگز 4 سے 7 نومبر تک دبئی میں شیڈول ہیں

اسپورٹس ڈیسک October 29, 2025
بھارت نے آئی سی سی میٹنگز کو بھی متنازع بنانے کا پلان بنالیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے متعصبانہ رویے سے پورے ایشیا کپ کو متنازع بنائے رکھا۔

بھارتی ٹیم نے ایونٹ کے آخر میں ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ٹرافی وصول کرنے سے بھی انکار کردیا۔

بعد ازاں بھارتی ٹیم نے خط لکھ کر ٹرافی مانگی تو محسن نقوی نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ اپنے کپتان کو بھیجیں، ایک تقریب رکھتے ہیں، اس میں ٹرافی دے دیں گے مگر بی سی سی آئی اس پر راضی نہ ہوا۔

اب بی سی سی آئی یہ معاملہ 4 سے 7 نومبر تک دبئی میں شیڈول آئی سی سی میٹنگز میں بھی اٹھانے کی منصوبہ بندی کررہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی اس معاملے کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں اٹھاسکتا ہے۔

اسی رپورٹ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آئی سی سی میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے بھی غیر یقینی ظاہر کی گئی ہےکیونکہ وہ اس سے قبل سالانہ اجلاس میں بھی نہیں آئے تھے۔

آئی سی سی میٹنگز کے آغاز پر پہلے چیف ایگزیکٹیوز کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں موبائل گیمنگ میں کھلاڑیوں کے امیج رائٹس پر بات ہوگی۔

ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن موبائل گیمنگ میں پلیئرز کی بغیر اجازت تصاویر استعمال کرنے کی مخالفت کرچکی تاہم آئی سی سی اس معاملے کو پلیئرز کے بجائے متعلقہ بورڈز کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہے۔

اس میں بڑا مسئلہ ریٹائرڈ یا ان پلیئرز کا ہے جو اپنے بورڈ کے ساتھ معاہدہ نہیں رکھتے۔

اسی طرح انڈر 19 ورلڈکپ کے فارمیٹ سے متعلق بھی بات ہوگی، جونیئر ورلڈ کپ کا اگلا ایڈیشن آئندہ برس زمبابوے اور نمیبیا میں 50 اوورز فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔
16 ٹیموں کے اس ایونٹ میں 4 ایسوسی ایٹس ٹیمیں جاپان، تنزانیہ، امریکا اور اسکاٹ لینڈ جگہ بنا چکی ہیں۔

فل ممبرز چاہتے ہیں کہ ٹورنامنٹ بدستور ون ڈے فارمیٹ میں کھیلا جائے تاہم ایسوسی ایٹ ٹیمیں اس کے ٹی ٹوئنٹی طرز میں انعقاد کا مطالبہ کررہی ہیں۔
