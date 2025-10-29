متنازع ٹوئٹ کیس ، ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھہ گرفتار

ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی کو کمرہ عدالت سے نکلتے ہی حراست میں لے لیا گیا

ویب ڈیسک October 29, 2025
ایمان مزاری اور ان کے شوہر کیخلاف متنازع ٹوئٹ کیس کی سماعت کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، ہادی علی چٹھہ کو کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہی گرفتار کرلیا گیا۔

ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔

عدالت کی جانب سے ہادی علی چٹھہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کئے گئے۔

سماعت کے بعد کمرہ عدالت سے باہر نکلنے پر ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی کو حراست میں لیا گیا۔

اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ سیکریٹری ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن منظور ججہ نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہادی علی چٹھہ کو فوری رہا کیا جائے، وکیل کی گرفتاری کا یہ اقدام وکلاء برادری کے وقار کے منافی ہے، وکیل کی گرفتاری قانون کی بالادستی کے اصولوں کے برخلاف ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اپنے معزز رکن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
