بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے نام کا اعلان کریں گے

اسلام آباد:
پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کی جانب سے آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنانے کے فیصلے کے بعد تاحال نئے وزیراعظم کا نام نہیں دیا اور اس کا باقاعدہ اعلان پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے۔
ایکسپریس نیوز کو پی پی پی کے ذرائع نے بتایا کہ پیپلزپارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی نام فائنل نہیں کیا گیا، پارٹی کی مرکزی قیادت مشاورت کے بعد باضابطہ اعلان کرے گی۔
ذرائع نے بتایا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے چوہدری یاسین، لطیف اکبر اور سردار یعقوب کے نام زیر غور ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے لیے نام کا اعلان کریں گے۔