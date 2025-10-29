56 سالہ نصیبو لعل کے ہاں بیٹے کی پیدائش؟ حقیقت جانیے

معروف پاکستانی لوک گلوکارہ نصیبو لعل کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں جس کی حقیقت سامنے آگئی۔
ان افواہوں کا سلسلہ اُس وقت شروع ہوا جبکہ گلوکارہ کی ایک بچے کو گود میں لیے اسپتال سے ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بچے کو اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہی اور پیار کررہی تھیں۔
اس تصویر میں نصیبو لعل کے ساتھ اُن کے شوہر بھی موجود تھے اور دونوں کی خوشی دیدنی تھی جبکہ انہیں اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ میں بھی دیکھا گیا۔
یہ تصویر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے بغیر تصدیق کے دعویٰ کیا کہ 56 سالہ گلوکارہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔
ان افواہوں کے درمیان نصیبو لعل کی فیملی نے بچے کی پیدائش کی تصدیق کی اور بتایا کہ ’گلوکارہ دراصل دادی بنی ہیں اور اُن کے بیٹے مراد کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی ہے‘۔
گلوکارہ نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کا بیٹا ، میرے بیٹے کی طرح ہی ہے اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔