56 سالہ نصیبو لعل کے ہاں بیٹے کی پیدائش؟ حقیقت جانیے

گلوکارہ اور اُن کے شوہر کی بچے کے ساتھ تصویر وائرل ہوئی تھی

ویب ڈیسک October 29, 2025
معروف پاکستانی لوک گلوکارہ نصیبو لعل کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں زیر گردش تھیں جس کی حقیقت سامنے آگئی۔

ان افواہوں کا سلسلہ اُس وقت شروع ہوا جبکہ گلوکارہ کی ایک بچے کو گود میں لیے اسپتال سے ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بچے کو اپنا بیٹا کہہ کر پکار رہی اور پیار کررہی تھیں۔

اس تصویر میں نصیبو لعل کے ساتھ اُن کے شوہر بھی موجود تھے اور دونوں کی خوشی دیدنی تھی جبکہ انہیں اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ میں بھی دیکھا گیا۔

یہ تصویر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے بغیر تصدیق کے دعویٰ کیا کہ 56 سالہ گلوکارہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

ان افواہوں کے درمیان نصیبو لعل کی فیملی نے بچے کی پیدائش کی تصدیق کی اور بتایا کہ ’گلوکارہ دراصل دادی بنی ہیں اور اُن کے بیٹے مراد کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی ہے‘۔

گلوکارہ نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کا بیٹا ، میرے بیٹے کی طرح ہی ہے اس لیے میں نے یہ کہا تھا۔
