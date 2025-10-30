پاکستان کی پہلی نیشنل پیرا کک باکسنگ ٹیم نے ورلڈ بودو مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 گولڈ اور 2 سلورمیڈلز جیت لیے۔ اسپیشل کھلاڑیوں نے 2 ٹائٹل فائٹس جیت کرملک کا نام روشن کردیا۔
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں انٹرنیشنل ہینڈ ٹو ہینڈ کمباٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آذربائیجان فیڈریشن کے تحت منعقدہ چیمپئن شپ میں نو ممالک نے شرکت کی۔
کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے سات باصلاحیت اسپیشل کھلاڑیوں پرمشتمل ٹیم نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ملک کی اسپورٹس تاریخ میں ایک نیا سنگِ میل بھی قائم کیا۔ تمام اسپیشل قومی کھلاڑیوں نے میڈلز جیتنے کا اعزاز حاصل کیا اور 5 گولڈ میڈلز اور 2 سلور میڈلز اپنے نام کیے۔
صالح محمد ، تجفل حسین ، مبشر شاکر، فارض خان اور حارث عبدالصمد نے گولڈ میڈل جیتے جبکہ حسیب عاصف اور شجاعت مختار نے سلور میڈل حاصل کیے۔
دریں اثنا چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی کے بعد وطن واپسی پر اسپیشل کھلاڑیوں کا کراچی ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا، پھولوں کی پیتاں نچھاور کی گئیں جبکہ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔