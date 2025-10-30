پاکستان پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کا انخلاء جاری

پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اب تک لاہور سمیت صوبے بھر سے 21,948 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہےجبکہ مزید 3,464 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ لاہور میں 5 اور پورے صوبے میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم ہیں۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاء یقینی بنایا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت اس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور انخلاء کے دوران انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جا رہا ہے۔