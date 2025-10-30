بینک بھارت کا مگر وائی فائی کا نام ’پاکستان زندہ باد‘؛ مودی سرکار میں کھلبلی مچ گئی

بھارتی شہر بنگلور کے ایک بینک میں دستیاب وائی فائی کنکشن کے نام نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلور کے نجی بینک میں آنے والے صارفین نے جب وائی فائی سے ربط حاصل کرنا چاہا تو دستیاب کنکشن کی لسٹ میں ایک نام دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
بینک کے اس وائی فائی کنکشن کا نام Pakistan Zindabad نظر آ رہا تھا جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کردیا۔
بینک میں موجود صارفین نے پہلے تو سمجھا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے مگر جیسے ہی تصدیق ہوگئی کہ یہ بینک کا کنکشن ہے اور نام پاکستان زندہ باد ہے تو انتظامیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔
بینک انتظامیہ اور پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ آئی ٹی سیکشن کی دوڑیں لگ گئیں جنھیں جلد از جلد نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔
سخت گیر ہندو تنظیم وشوا ہندو پریشد کے یوتھ ونگ بجرنگ دل کے ایک رہنما نے تھانے میں شکایت درج کرائی جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ یہ ملک دشمن حرکت اور کوئی بڑی سازش ہے۔
تاہم بینک افسران نے پولیس کو وضاحت دی کہ وائی فائی ڈیوائس کی مرمت کے لیے ایک مقامی ٹیکنیشن کو بلایا گیا تھا اور شاید اسی شرارتی ذہن نے نام تبدیل کیا ہے۔
بینک کی اس وضاحت کے بعد پولیس نے فوراً مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی تاہم اب تک ٹیکنیشن کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔
بنگلور کی پولیس تاحال "پاکستان زندہ باد" وائی فائی والے ٹیکنیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش میں در در کی خاک چھان رہی ہے۔