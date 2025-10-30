بینک بھارت کا مگر وائی فائی کا نام ’پاکستان زندہ باد‘؛ مودی سرکار میں کھلبلی مچ گئی

بھارتی شہر بنگلور کے بینک میں آنے والے صارفین وائی فائی ڈیوائس کا نام دیکھ کر حیران رک گئے، پولیس کی دوڑیں لگ گئیں

ویب ڈیسک October 30, 2025
facebook whatsup
بینک بھارت کا مگر وائی فائی کا نام پاکستان زندہ باد؛ مودی سرکار میں کھلبلی مچ گئی

بھارتی شہر بنگلور کے ایک بینک میں دستیاب وائی فائی کنکشن کے نام نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلور کے نجی بینک میں آنے والے صارفین نے جب وائی فائی سے ربط حاصل کرنا چاہا تو دستیاب کنکشن کی لسٹ میں ایک نام دیکھ کر ششدر رہ گئے۔

بینک کے اس وائی فائی کنکشن کا نام Pakistan Zindabad نظر آ رہا تھا جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کردیا۔

بینک میں موجود صارفین نے پہلے تو سمجھا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے مگر جیسے ہی تصدیق ہوگئی کہ یہ بینک کا کنکشن ہے اور نام پاکستان زندہ باد ہے تو انتظامیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔

بینک انتظامیہ اور پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ آئی ٹی سیکشن کی دوڑیں لگ گئیں جنھیں جلد از جلد نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔

سخت گیر ہندو تنظیم وشوا ہندو پریشد کے یوتھ ونگ بجرنگ دل کے ایک رہنما نے تھانے میں شکایت درج کرائی جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ یہ ملک دشمن حرکت اور کوئی بڑی سازش ہے۔

تاہم بینک افسران نے پولیس کو وضاحت دی کہ وائی فائی ڈیوائس کی مرمت کے لیے ایک مقامی ٹیکنیشن کو بلایا گیا تھا اور شاید اسی شرارتی ذہن نے نام تبدیل کیا ہے۔

بینک کی اس وضاحت کے بعد پولیس نے فوراً مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی تاہم اب تک ٹیکنیشن کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔

بنگلور کی پولیس تاحال "پاکستان زندہ باد" وائی فائی والے ٹیکنیشن کو ڈھونڈنے کی کوشش میں در در کی خاک چھان رہی ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

بھارت کی نئی چال؛ طالبان کو چترال سے نکلنے والے دریا پر ڈیم بنانے میں مدد کی پیشکش

Express News

سابق کرکٹر اظہر الدین بھارتی ریاست تلنگانہ کی کابینہ کے پہلے مسلم وزیر بن گئے

Express News

اسرائیلی فوج کے فلسطینی قیدی پر بہیمانہ تشدد کی ویڈیو لیک کرنے پر خاتون میجر جنرل مستعفی

Express News

چین کا بڑا اعلان: پاکستانی خلا باز جلد چینی اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے

Express News

عمرہ زائرین کیلئے نئی شرط، سعودی حکومت نے پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی

Express News

امریکا اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ، خطے میں نئی صف بندی کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو