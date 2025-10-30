واٹس ایپ کا بیک اپ چیٹ کی حفاظت کے لیے بڑا اعلان

واٹس ایپ کے مطابق یہ فیچر آئندہ چند ہفتوں یا ماہ میں صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا

ویب ڈیسک October 30, 2025
facebook whatsup
(تصویر: واٹس ایپ)

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ انکریپٹڈ بیک اپ تک رسائی کے لیے پاس کی سپورٹ کا نیا طریقہ کار شامل کرنے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی صارف کی ڈیوائس کھو جاتی ہے تو فنگر پرنٹ، فیشل ریکاگنیشن یا اس ڈیوائس کا اسکرین لاک کوڈ استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ کے بیک اپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

کافی عرصے تک واٹس ایپ کے چیٹ بیک اپ پر انکرپشن کی حفاظتی تہہ موجود نہیں تھی۔ تاہم، 2021 میں میٹا نے صارفین کو اپنا بیک محفوظ کرنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن میتھڈ متعارف کرایا جس کو پاسورڈ یا 64 کریکٹرز پر مشتمل انکرپشن کیز کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ان دونوں طریقوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ صارفین کو بیک اپ کے لیے اپنا بیک اپ پاسورڈ یا انکرپشن کیز تک باآسانی رسائی رکھنی ہوتی ہے۔ لیکن پاس کیز کے ذریعے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔

واٹس ایپ کے مطابق یہ فیچر آئندہ چند ہفتوں یا ماہ میں صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا، اس لیے صارفین کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ کب ان کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔
