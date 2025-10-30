پیوٹن کی پاکستان مخالف پرانی ویڈیو وائرل، سفارت خانے کی وضاحت سامنے آگئی

ویڈیو مکمل طور پر جعلی اور یہ 2023 کی ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، روس

خالد محمود October 30, 2025
روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر صدر پیوٹن کی پاکستان کو دھمکی دینے کی ویڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے وضاحت جاری کردی۔

روسی سفارت خانے کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ‏آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کو دھمکی دی ہے۔

روسی سفارت خانے کہا کہ  دراصل یہ ویڈیو مکمل طور پر جعلی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کلپ 23 اکتوبر 2025 کو روسی جغرافیائی سوسائٹی کی بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بعد صدر ولادیمیر پیوٹن کی میڈیا سے گفتگو کا ہے۔

سفارت خانے کہا کہ اس پروگرام میں انہوں نے مختلف عمومی سوالات کے جوابات دیے، اصل بیان میں صدر پوتن نے نہ پاکستان کا ذکر کیا اور نہ ہی افغانستان کا۔ ہم یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ روس پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے سیاسی اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ  روس اس امر کا حامی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری مکالمہ جاری رکھا جائے اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی کے معاملات پر بامعنی روابط کو فروغ دیا جائے۔
