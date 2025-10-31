شاہ محمود قریشی اسپتال منتقل، پی ٹی آئی پرانی قیادت کی ’’ریلیز عمران خان‘‘ تحریک چلانے کیلئے ملاقات

لاہور:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو طبیعت ناساز ہونے پر پی کے ایل آئی اسپتال منتقل کردیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کےمطابق ذرائع نے بتایا کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے پتے میں پتھری بتائی جا رہی ہے اور ان کے گال بلیڈر کی سرجری ہونی ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی 28 اکتوبر سے پی کے ایل آئی میں موجود ہیں جہاں ڈاکٹر فیصل ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔
دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت ریلیزعمران خان تحریک چلانے کے لیے تیار اور اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی سے پی کے ایل آئی میں ملاقات بھی کی ہے۔
ذرائع کے مطابق تحریک میں فواد چوہدری، اسد عمر، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر رہنما موجود ہوں گے۔
ذرائع نے بتایا کہ فواد چوہدری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔
ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت عمران خان سے تحریک کی اجازت بھی لے گی، پی ٹی آئی کی پرانی قیادت سندھ، خیبرپختونخوا سے بھی اپنے پرانے سیاسی لوگوں کو ساتھ ملائے گی۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد عملی طور پر کام کرتے دکھائی دے گی اور مذکورہ قیادت کا مؤقف ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران خان کو باہر نہیں نکال سکتی۔
شاہ محمود قریشی نے ایکسپریس سے بات چیت میں بتایا کہ اڈیالہ جیل میں ڈاکٹروں نے بتایا تھا پتے میں پتھری ہے، اس وقت قید تنہائی میں تھا سوچا کہاں آپریشن کرانا ہوگا مگر پھر اب پتھری بڑی ہوگئی تھی جس کی وجہ سے انفیکشن پھیلنے کا خدشہ تھا۔
انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کی ہدایت کی جس کی وجہ سے اسپتال ایڈمٹ ہوا ہوں، ابھی ٹیسٹ جاری ہیں ایک دو دن میں آپریشن ہونا ہے۔
شاہ محمود قریشی نے سزا پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جانتا ہے میں بے گناہ قید ہوں، وہی باہر نکلنے کا سبب بنائے گا، ملک کی سلامتی کے لیے دعاگو ہوں، چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل ہے۔
محمود الرشید کی طبعیت ناساز
دریں اثنا طبیعت ناسازی پر رہنما تحریک انصاف میاں محمود الرشید کو جناح اسپتال منتقل کردیا گیا، میاں محمود الرشید کو کوٹ لکھپت جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے انہیں چیسٹ انفیکشن ہوا ہے، وہ اس وقت پرائیویٹ روم نمبر 9 میں زیر علاج ہیں۔