سابق وزیراعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی انتقال کرگئے

سابق وزیر اعلی سندھ آفتاب شعبان میرانی علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق آفتاب شعبان میرانی طویل العمری کے باعث علیل تھے اور وہ آج انتقال کرگئے، اہل خانہ نے آفتاب شعبان میرانی کے انتقال کی تصدیق کردی ہے۔
آفتاب شعبان میرانی کا تعلق ضلع شکارپور سے اور وہ طویل عرصے سے کراچی میں مقیم تھے، انہیں ایک ہفتے قبل اسپتال سے گھر منتقل کیا گیا تھا۔
آفتاب شعبان میرانی کا شمار پیپلز پارٹی کے سینیئر ترین رہنماﺅں میں ہوتا تھا۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔
وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت دیگر سیاسی قائدین نے بھی شعبان میرانی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت جبکہ مرحوم کی مغفرت کیلیے دعا کی ہے۔
آفتاب شعبان میرانی کی نماز جنازہ آج رات دس بجے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ادا کی جائے گی۔
خیال رہے کہ وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے گزشتہ ہفتے کراچی کے ساوتھ سٹی اسپتال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیراعلی سندھ آفتاب شعبان میرانی کی عیادت کی تھی۔