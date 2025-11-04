ٹیک ویلی وفد کی وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات، گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش

پنجاب میں گوگل کروم بک فیکٹری کے قیام کے لئے بھرپور معاونت کریں گے، مریم نواز شریف

ویب ڈیسک November 04, 2025
ٹیکی ویلی وفد کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے پنجاب میں  گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب میں کروم بک (لیپ ٹاپ) کے لئے فیکٹری لگائی جائے گی جس کی معاونت کیلئے مریم نواز شریف نے بھرپور معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات ہوئی جس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ گوگل کروم بک میں تین بڑے اور اہم سافٹ ویئر بھی انسٹال کیے جائیں گے۔

طلبا کے لئے آرٹی فیشل انٹیلی جنس ٹول کیٹ اور”اے آئی جیمنی“ انسٹال کیا جائے گا جبکہ انگلش لرننگ کے لئے" ریڈ آلانگ" سافٹ ویئر بھی گوگل کروم بک میں میسر ہوگا۔

گوگل کروم بک میں  "کین وا " سافٹ ویئر بھی مہیا کیا جائے گا۔ وفد کی سربراہی گوگل فار ایجوکیشن کے گلوبل ڈائریکٹر کیون کالیس نے کی، ٹیک ویلی کے سی ای او عمرفاروق بھی موجود تھے۔

گوگل فار ایجوکیشن کے وفد نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ویثرنری قیادت کو سراہا۔ وفد نے ایجوکیشن خاص طور بچیوں کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے لئے وزیراعلی مریم نواز کےویژن کو متاثر کن قرار دیا۔

گوگل فارایجوکیشن کے اعلیٰ سطح وفد نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کو بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ گوگل فارایجوکیشن نے پنجاب میں سرکاری اسکولوں کے 2 ہزار زائد ٹیچرز کو ٹریننگ دی جبکہ دیگر اساتذہ کو بھی آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی۔ گوگل فارایجوکیشن سرکاری اسکولوں کے طلبا کی آئی ٹی ٹریننگ پر بھی کام کررہا ہے۔ 

اس موقع پر مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنانے پر کام کررہے ہیں۔ پنجاب کو آرٹی فیشل انٹیلی جنس  حب بنانا ہمارا عزم ہے۔ مریم نواز شریف 
