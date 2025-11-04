موسمیاتی تبدیلی کے باعث ملیریا، ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ

ڈینگی کے دوران درد کم کرنے والی ادویات (پین کلرز) کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہوتا ہے

ویب ڈیسک November 04, 2025
facebook whatsup

کراچی میں آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور حکومتی اداروں کی جانب سے جراثیم کش اسپرے کے اقدامات نہ ہونے کے باعث اسپتالوں میں ڈینگی اور ملیریا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

مذکورہ بالا صورتحال کے مدنظر ڈاکٹروں نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ شہرِ قائد میں بڑھتی آلودگی اور اسپرے کے فقدان کے باعث جناح اسپتال میں روزانہ دو سو سے زائد مریض تیز بخار، سردی اور جسم میں درد کی علامات کے ساتھ لائے جا رہے ہیں جن میں سے تقریباً بیس فیصد کے ڈینگی ٹیسٹ مثبت آ رہے ہیں۔

ڈپٹی انچارج ایمرجنسی جناح اسپتال ڈاکٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث مریضوں کی تعداد میں 15 سے 20 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ان میں کھانسی، نزلہ اور چیسٹ انفیکشن کے مریض زیادہ ہیں، جن میں وائرل علامات عام طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی سے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے اور اسپتال میں روزانہ تقریباً 40 مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہو رہی ہے۔ ایک سے دو مریضوں میں پلیٹ لیٹس کی تعداد 50 ہزار سے بھی کم پائی جاتی ہے، جس کے باعث اندرونی خون بہنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو فوری طور پر ہائیڈریشن دی جاتی ہے۔

ڈاکٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے مریض کو اچانک 104 سے 105 درجے تک بخار ہوتا ہے اور جسم میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، جبکہ ملیریا کے مریض کو رات کے وقت بخار، کپکپی اور پسینہ آتا ہے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ مشتبہ چکن گونیا کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈینگی کے دوران درد کم کرنے والی ادویات (پین کلرز) کا زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پلیٹ لیٹس پہلے ہی کم ہوتے ہیں اور یہ ادویات خون کو مزید پتلا کر دیتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو پانی، جوس اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ جسم میں پانی اور نمکیات کی سطح برقرار رہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

 Nov 04, 2025 02:40 PM |
شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

 Nov 04, 2025 12:17 PM |
سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

سلمان خان کی نئی تصویریں وائرل، ممکنہ نئی فلم پر مداحوں کے تبصرے

 Nov 04, 2025 12:09 PM |

متعلقہ

Express News

لاہور، فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سکھ یاتریوں کیلئے خصوصی وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ

Express News

وزارت صحت کا سیفٹی میڈیسن تقریب کا انعقاد، ادویات کا نظام بہتر کرنے کا عزم

Express News

پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ جگر کی 1000 پیوندکاریاں کر کے دنیا کے صف اول کے اسپتالوں میں شامل

Express News

راولپنڈی میں بدلتے موسم کے باوجود ڈینگی کے وار کا سلسلہ جاری 

Express News

پاکستان میں نفسیاتی صحت سے متعلق تشویشناک اعداد و شمار جاری

Express News

سندھ میں پہلی بار نابینا افراد کیلئے اسکینرز اسٹک تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو