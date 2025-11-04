بھارت میں مسافر اور مال بردار ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں؛ متعدد ہلاکتیں

امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے

ویب ڈیسک November 04, 2025
بھارت میں مسافر بردار ٹرین مال گاڑی سے ٹکراگئی

بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک مسافر ٹرین اسٹیشن کے نزدیک کھڑی مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس خوفناک حادثے میں مسافر ٹرین کی کئی بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں اور مسافروں کی چیخ و پکار سے فضا گونج اُٹھی تھی۔

ریسکیو ٹیم نے بوگی کو کاٹ کر اندر پھنسے مسافروں کو نکالا۔ اب تک 5 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جب کہ متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

بھارتی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 4 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے باعث حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

حادثے کے بعد ریلوے ٹریک اور سگنلز کے نظام کو شدید نقصان پہنچا جس کے باعث متعلقہ ریل روٹس پر ٹرینوں کی روانگی معطل ہوگئی۔

ابتدائی تفتیش میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ حادثے کی وجہ سگنلنز کی خرابی ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے تیز رفتار ٹرین ٹریک پر کھڑی مال بردار ٹرین سے ٹکرائی۔

تاہم حادثے کی ٹھوس وجہ جاننے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی البتہ اب تک بھارت میں بنائی گئی کوئی بھی انکوائری کمیٹی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔

 
