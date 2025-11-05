ماحول سے پانی اکٹھا کرنے والا رنگ تیار

یہ رنگ روزانہ فی مربع 390 ملی لیٹر پانی اکٹھا کر سکتا ہے

ویب ڈیسک November 05, 2025
(تصویر: یونیورسٹی آف سڈنی)

آسٹریلیا میں محققین نے ایک نئی قسم کا رنگ تیار کیا ہے جو سطح کا درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیئس تک کم کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ رنگ ماحول سے تازہ پانی بھی کشید کر سکتا ہے۔

یونیورسٹی آف سڈنی کی ایک ٹیم اور ایک اسٹارٹ اپ ڈیو پوائنٹ انوویشن کا تیار کیا گیا یہ رنگ شدید موسم میں عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دینے کے ساتھ خشک علاقوں میں پانی کی کمی بھی پوری کر سکتا ہے۔

چھ مہینے کی آزمائش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ رنگ روزانہ فی مربع 390 ملی لیٹر پانی اکٹھا کر سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے لیے ضروری پانی کی مقدار 12 مربع میٹر کی سطح سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

جامعہ کے نینو انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والی پروفیسر شیارا نیٹو کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف چھتوں پر پڑنے والی کوٹنگ کی سائنس کو ہی جدت نہیں بخشتی ہے بلکہ کم لاگت والے پائیدار پانی کے ذرائع کی راہ بھی کھولتی ہے۔
