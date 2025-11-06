کل تک 27 ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ جائے گا، احسن اقبال

ستائیسویں آئینی ترمیم شفاف طریقے سے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، وفاقی وزیر

ویب ڈیسک November 06, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل
لندن:

وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ جمعہ تک ستائیسویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظر عام پر آ جائے گا، اور وہ کوئی ایسی ترمیم نہیں لائیں گے جس سے آئین کی بنیادی ساخت کمزور ہو۔

احسن اقبال گزشتہ روز لندن پہنچے تھے جہاں انہوں نے برطانوی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں کیں۔

کیبنٹ آفس اور کالٹن ہاؤس میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں احسن اقبال نے ستائیسویں آئینی ترمیم پر تفصیل سے گفتگو کی اور اسے پاکستان کی جمہوریت، عدلیہ اور دفاع کو مزید مستحکم کرنے کے لئے ایک اہم قدم قرار دیا۔

احسن اقبال نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم شفاف طریقے سے پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی اور اس پر پارلیمنٹ میں کھلی بحث کی جائے گی۔

 انہوں نے کہا کہ اس ترمیم کا مقصد میثاق جمہوریت پر عملدرآمد ہے جس سے عدلیہ کو مزید طاقتور بنایا جائے گا اور پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔

وزیر نے بتایا کہ آئینی ترمیم کا مقصد 1971 کے دفاعی طریقہ کار میں ضروری تبدیلیاں لانا ہے تاکہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ مضبوط عدلیہ، مضبوط دفاع اور مضبوط جمہوریت ہماری مشترکہ خواہش ہے۔

احسن اقبال نے اپنے خطاب میں حالیہ امریکی انتخابی نتائج کی حوالے سے ممدانی کو مبارکباد بھی دی اور کہا کہ ظہران ممدانی نے سیاست میں نیا جذبہ پیدا کیا ہے اور ان کی فتح امریکی جمہوریت کا حسن ہے۔

انہوں نے ممدانی کی کامیابی کو تارک وطن اور متوسط طبقے کی کامیابی قرار دیا اور دعا کی کہ وہ اپنے عوامی وعدوں کو پورا کر سکیں۔

اس موقع پر احسن اقبال نے پنجاب کی ماحولیاتی تبدیلیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ صوبہ ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز بھی کوپ کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ رکیں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جارہی ہے، فضل الرحمان

Express News

جرمنی کا پاکستان کیلیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو ترقیاتی پیکج اعلان

Express News

پائیدار ترقی کیلئے امن اور مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے، شیری رحمن

Express News

27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی بیٹھک جمعرات کو استنبول میں ہوگی، وزیر دفاع کی شرکت متوقع

Express News

پاک-افغان مذاکرات آج سے استنبول میں ہوں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو