کینٹکی، حادثے کا شکار ہونے والے کارگو طیارے کا بلیک باکس مل گیا

LOUISVILLE, KENTUCKY, US:
امریکی وفاقی حکام نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ یو پی ایس کمپنی کے ایک کارگو طیارے کے حادثے کی تحقیقات کے دوران بلیک باکس ریکارڈرز کو حادثے کی جگہ سے بازیاب کر لیا گیا ہے۔
یہ طیارہ گزشتہ روز لوئیول، کینٹکی کے ہوائی اڈے سے پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس میں کم از کم 12 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔
نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے رکن ٹوڈ انمین نے بتایا کہ طیارے کے بائیں پروں کے ارد گرد ایک بڑی اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس کے تین انجن میں سے ایک انجن اسی پَر سے الگ ہو گیا تھا جب یہ وسیع جسم والا طیارہ رن وے پر دوڑتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔
یہ 34 سال پرانا ایم ڈی 11 فریٹر طیارہ ہونولولو جا رہا تھا اور اس میں تین عملے کے ارکان سوار تھے۔ طیارہ رن وے کے آخر میں ایک باڑ کو پار کرنے کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا اور قریبی علاقے میں واقع متعدد عمارات سے ٹکرا گیا۔
طیارہ فوری طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں آگ آٹھ سو میٹر تک پھیل گئی تھی اس حادثے کے دوران ایک پیٹرولیم ری سائیکلنگ فیکٹری میں بھی آگ لگی اور دھماکے ہوئے۔