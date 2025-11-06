لاہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، طیارہ کراچی میں اتار لیا گیا

کراچی:
لاہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے 859 کو ہنگامی طور پر کراچی ایئرپورٹ اتار لیا گیا۔
ذرائع کے مطابق دورانِ پرواز جہاز سے ایک پرندہ ٹکرایا، جس سے طیارے کی ونڈ اسکرین کو شدید نقصان پہنچا اور پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو بحفاظت کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتار لیا۔
پرواز میں 344 مسافر سوار تھے، جن میں بڑی تعداد میں عمرہ زائرین بھی شامل تھے۔ واقعے میں تمام مسافر محفوظ رہے، جنہیں انتظامیہ نے فوری طور پر ہوٹل منتقل کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق طیارے کی مرمت کا کام جاری ہے جس میں تقریباً 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پرواز کی روانگی آج رات متوقع ہے۔ مرمت مکمل ہونے کے بعد طیارے کو دوبارہ اڑان کے لیے کلیئرنس ملنے پر مسافروں کو روانہ کردیا جائے گا۔
طیارے سے پرندہ نہیں ٹکرایا، ونڈشیلڈ پر دراڑ پڑی، پی اے اے
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی جانب سے طیارے کے واقعے کے حوالے سے وضاحت جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جدہ پرواز نے ونڈ شیلڈ میں دراڑوں کے باعث کراچی میں احتیاطی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ونڈ شیلڈ میں کریکس پڑنے کا واقعہ 34 ہزار فٹ بلندی پر پیش آیا۔
پی اے اے کے مطابق لاہور جدہ پرواز کی ونڈ شیلڈ 34 ہزار فٹ بلندی پر دراڑ کا شکار ہوئی۔ پائلٹ کی ایئرکرافٹ ٹیکنکل لاگ بک میں پرندہ ٹکرانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوران پرواز کسی بھی موقع پر ہنگامی صورتحال پیدا نہ ہوئی اور جہاز نے بحفاظت لینڈ کیا۔