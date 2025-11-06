پی ٹی آئی کے سابق رہنما متحرک، اسحاق ڈار، ایاز صادق اور فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا فیصلہ

پی ٹی آئی کے سابق رہنما سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملیں گے

عائشہ صغیر November 06, 2025
facebook whatsup

پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے سیاسی درجہ حرارت میں کمی لانے اور بانی کی رہائی کیلیے وفاقی وزرا اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت اہم سیاست دانوں سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سیاسی درجہ حرارت میں کمی لانے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک چلانے کے معاملے پر تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چوہدری عمران اسماعیل، محمود مولوی ایک بار پھر سیاسی محاز پر متحرک ہوگئے ہیں۔

تحریک انصاف کے سابق رہنماوں کی جانب سے سیاسی جماعتوں رہنماوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے کل ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار سے ملاقات میں ملاقات میں سیاسی تناو میں کمی لانے کے لیے مذاکرات کے فروغ پر گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ سابق پی ٹی آئی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کریں گے جس کیلیے وقت طے کیا جارہا ہے۔

تحریک انصاف کے سابق رہنما سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے بعد بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اس سے قبل پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے بھی اسپتال میں ملاقات کرچکے ہیں اور اُن کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے سیاسی درجہ حرارت میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اسحاق ڈار کہہ رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جارہی ہے، فضل الرحمان

Express News

جرمنی کا پاکستان کیلیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو ترقیاتی پیکج اعلان

Express News

پائیدار ترقی کیلئے امن اور مؤثر قانون سازی ناگزیر ہے، شیری رحمن

Express News

27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کیلیے پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد

Express News

پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی بیٹھک جمعرات کو استنبول میں ہوگی، وزیر دفاع کی شرکت متوقع

Express News

پاک-افغان مذاکرات آج سے استنبول میں ہوں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو