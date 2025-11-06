پی ٹی آئی کے سابق رہنما متحرک، اسحاق ڈار، ایاز صادق اور فضل الرحمان سے ملاقاتوں کا فیصلہ

پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے سیاسی درجہ حرارت میں کمی لانے اور بانی کی رہائی کیلیے وفاقی وزرا اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت اہم سیاست دانوں سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سیاسی درجہ حرارت میں کمی لانے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک چلانے کے معاملے پر تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چوہدری عمران اسماعیل، محمود مولوی ایک بار پھر سیاسی محاز پر متحرک ہوگئے ہیں۔
تحریک انصاف کے سابق رہنماوں کی جانب سے سیاسی جماعتوں رہنماوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے کل ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار سے ملاقات میں ملاقات میں سیاسی تناو میں کمی لانے کے لیے مذاکرات کے فروغ پر گفتگو ہوگی، اس کے علاوہ سابق پی ٹی آئی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کریں گے جس کیلیے وقت طے کیا جارہا ہے۔
تحریک انصاف کے سابق رہنما سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے بعد بانی پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔
واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اس سے قبل پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے بھی اسپتال میں ملاقات کرچکے ہیں اور اُن کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی نے سیاسی درجہ حرارت میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔