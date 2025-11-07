اے این ایف کا ملک گیر کریک ڈاؤن؛ 18 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

6 مختلف کارروائیوں میں 208 کلو سے زائد منشیات برآمد کرکے 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا، ترجمان

ویب ڈیسک November 07, 2025
راولپنڈی:

اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 18 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرلی۔

ترجمان کے مطابق مختلف علاقوں میں کی جانے والی 6 کارروائیوں کے دوران 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے جب کہ 208.3 کلوگرام منشیات برآمد ہوئی، جس کی مالیت 18 کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔

تعلیمی اداروں کے قریب منشیات فروشی کے خلاف خصوصی آپریشنز کے دوران  راولپنڈی جی ٹی روڈ پر ایک اسپتال کے قریب کارروائی میں ایک ملزم کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس برآمد کی گئی جب کہ موٹر وے ٹول پلازہ اسلام آباد کے قریب ایک گاڑی سے 600 گرام چرس ملی اور 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

ابتدائی تفتیش میں گرفتار افراد نے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف  کیا ہے۔

دیگر کارروائیوں میں چکلالہ راولپنڈی کے ایک کوریئر آفس سے برطانیہ سے آنے والے پارسل میں 144 گرام کینابس آئل برآمد ہوا، جس پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔

علاوہ ازیں کراچی کے علاقے کورنگی بروکس چورنگی کے قریب ایک ملزم سے 36 کلوگرام چرس اور گجرات کے قریب چناب پل جی ٹی روڈ پر گاڑی سے 19.2 کلوگرام چرس برآمد ہوئی جہاں سے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے۔

اسی طرح کوئٹہ کے ہزار گنجی ویسٹرن بائی پاس پر کارروائی کے دوران 150 کلوگرام ہیروئن برآمد کی گئی۔

اے این ایف کے مطابق تمام کارروائیوں کے بعد انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
