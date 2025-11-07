ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے وینیوز فائنل کرلیے گئے

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے وینیوز فائنل کرلیے۔
تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے شروع ہونا ہے جس کے لیے آئی سی سی نے بھارت میں احمدآباد، دہلی، کولکتہ، چنئی اور ممبئی کو میزبان مقامات کے طور پر حتمی شکل دے دی ہے۔
شریک میزبان سری لنکا میں کولمبو اور کینڈی کے 2 سینٹرز شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔
فیصلہ کن معرکہ 8 مارچ کو احمدآباد میں ہوگا، لیکن اگر پاکستان فائنل میں رسائی حاصل کرتا ہے تو میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا۔
ٹورنامنٹ کا حتمی شیڈول آئندہ ہفتے جاری کیا جائے گا۔
پی سی بی اور بی سی سی آئی کے درمیان ہائبرڈ معاہدے کے تحت پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔