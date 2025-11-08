کراچی: فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت دو زخمی

کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق موچکو کے علاقے ناردرن بائی پاس پی ایس او پمپ کے قریب فائرنگ سے 36 سالہ شازیہ زوجہ شیر بہادر زخمی ہوگئی جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔
ایس ایچ او ملک فیصل نے بتایا کہ خاتون نے پولیس کو ابتدائی بیان میں بتایا کہ ایک شخص اسے پریشان کرتا رہتا ہے اور اکثر اوقات دھمکیاں بھی دیتا تھا ۔ واقعے کے وقت وہ شخص ہوائی فائرنگ کررہا تھا کہ ایک گولی خاتون کو بازو پر لگی جس سے وہ زخمی ہوگئی ۔ واقعے کی مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی جارہی ہے ۔
دریں اثناء، ملیر کھوکھراپار 02 نمبر مہران ہوٹل سکھیہ گوٹھ کے قریب فائرنگ سے 45 سالہ عبدالرزاق ولد محمد سلیم زخمی ہوگیا جسے جناح اسپتال منتقل کیا گیا ۔ مضروب کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
پولیس کے مطابق مضروب کے بیان کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی فوری طور پر وجوہات سامنے نہیں آسکی تاہم تفتیش جاری ہے۔