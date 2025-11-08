مودی کی ایما پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں پیش پیش افغان میڈیا کے جھوٹ کا بھی پردہ چاک

حالیہ پاکستان مخالف مہم مکمل طور پر جھوٹ، فریب اور مصنوعی ذہانت پر مبنی جعلی مواد پر مشتمل ہے

ویب ڈیسک November 08, 2025
facebook whatsup

وزارتِ اطلاعات و نشریات پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ افغان میڈیا اور سوشل میڈیا ہینڈلز کی جانب سے حالیہ دنوں میں پھیلائی گئی پاکستان مخالف مہم مکمل طور پر جھوٹ، فریب اور مصنوعی ذہانت (AI) پر مبنی جعلی مواد پر مشتمل ہے۔

وزارتِ اطلاعات کے مطابق، افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاک فوج پر مسجد اور قرآنِ مجید کی بے حرمتی کے بے بنیاد الزامات لگائے۔

جھوٹے دعوے کے ساتھ ایک ویڈیو بھی گردش میں لائی گئی جس میں فوجی اہلکاروں پر مسجد میں کتوں کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا۔تاہم، وزارتِ اطلاعات نے واضح کیا کہ کسی پاکستانی یا بین الاقوامی میڈیا ادارے نے اس الزام کی کوئی تصدیق نہیں کی۔

سوشل میڈیا ویریفیکیشن ٹولز کے مطابق وائرل ویڈیو حقیقی فوٹیج پر مبنی نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہے۔

ترجمان وزارتِ اطلاعات کے مطابق، یہ جھوٹی مہم ایک سیاسی بیان سے شروع ہوئی جسے افغان اکاؤنٹس نے توڑ مروڑ کر مذہبی جذبات بھڑکانے کے لیے استعمال کیا عوامی ردعمل کے بعد، 14 گھنٹے کے اندر افغان اکاؤنٹ نے خود اعتراف کیا کہ ویڈیو اے آئی سے تیار کردہ تھی۔

وزارت نے مزید کہا کہ افغان سوشل میڈیا نیٹ ورکس مسلسل پاکستان مخالف مواد شائع کر کے مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

بھارتی اثر و رسوخ کے تحت، افغان میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پاک فوج اور ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔

وزارتِ اطلاعات و نشریات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان دشمن عناصر کی منفی پروپیگنڈا مہم کو ہر سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو