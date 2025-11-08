لارڈ آف دی ورلڈ کی آمد؛ خلائی مخلوق سے پہلا رابطہ، 2026ء کیلئے بابا وانگا کی پیش گوئیاں

سال 2026 کے قریب آتے ہی پیش گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا اور انٹرنیٹ پر بلغاریہ کی مشہور پیش گو خاتون بابا وانگا کی مستقبل کے حوالے بتائی جانے والی باتیں گردش کرنے لگ گئی۔
2026 سے متعلق بابا وانگا کی پیش گوئیاں درج ذیل ہیں:
مشرق کی جنگ جو مغرب میں تباہی پھیلائے گی
بابا وانگا کی سب سے تشویشناک پیش گوئی یہ ہے کہ مشرق میں ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، جو مغرب میں وسیع پیمانے پر تباہی کا سبب بنے گی۔ اگرچہ تفصیلات مبہم ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو ممکنہ طور پر ایک عالمی سطح پر اثرانداز ہونے والے جغرافیائی سیاست کے تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ پیش گوئی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگیوں اور ان کے یورپ اور شمالی امریکا پر اثرات کے بارے میں قیاس آرائیاں واضح کرتی ہے۔
’لارڈ آف دی ورلڈ‘ کا ابھرنا
بابا وانگا نے ایک طاقتور عالمی شخصیت کے ابھرنے کی پیش گوئی کی تھی، جسے ’لارڈ آف دی ورلڈ‘ کہا گیاتھا۔ یہ پراسرار رہنما افراتفری کے درمیان ابھرے گا اور ایک نیا عالمی نظام قائم کرے گا۔ کچھ لوگ اس کو آمرانہ حکمرانی یا طاقت کے یکجا ہونے کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ٹیکنالوجی اور نگرانی کے ذریعے ہو گا۔ دیگر اسے ایک روحانی یا مسیحائی شخصیت کے طور پر سمجھتے ہیں، جو انسانیت کے مستقبل کو نئے سرے سے تشکیل دے گا۔
خلائی مخلوق سے پہلا تصدیق شدہ رابطہ
2026 کی پیش گوئیوں میں سب سے زیادہ سنسنی خیز دعووں میں سے ایک یہ ہے کہ انسانیت پہلی بار خلائی مخلوق سے تصدیق شدہ رابطہ کرے گی۔ بابا وانگا نےکے مطابق یہ ملاقات دشمنانہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ انسانوں کے لیے کائنات کو سمجھنے کا ایک سنگ میل ثابت ہو گی۔
قدرتی آفات اور موسمی آفات
بابا وانگا کی 2026 کی پیش گوئیوں میں قدرتی آفات جیسے زلزلے، آتش فشاں پھٹنا اور شدید موسمی واقعات شامل ہیں۔ یہ پیش گوئیاں ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے عالمی ایکو سسٹمز پر غیر متوقع اثرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔