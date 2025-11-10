ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کا مطالبہ کیا تولسانی رنگ دیا گیا، آفاق احمد کی ڈمپر ایسوسی ایشن سے ملاقات

مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ ڈمپر یا ہیوی ٹریفک حادثات پر قوانین پر عملدرآمد کی اپیل کی تو پیپلزپارٹی نے اسے لسانی رنگ دے کر مہاجر پختون فسادات کروانے کی کوشش کی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق مہاجر قومی موومنٹ (پاکستان) کے چیئرمین آفاق احمد سے اُن کی رہائش گاہ ڈیفنس میں انصاف ٹرک ڈمپر ایسوسی ایشن اور آل ٹرک ڈمپر اونر ایسوسی ایشن کے مشترکہ وفد نے حاجی یوسف اور آغا میاں جان کی قیادت میں ملاقات کی۔
ملاقات میں کراچی گرینڈ الائنس کے سربراہ اسلم خان بھی موجود تھے۔
وفد کے سربراہ نے آفاق احمد سے کہا کہ ہمیں حادثات میں انسانی جانوں کے نقصان پر دلی دکھ ہے، کوئی انسان جان بوجھ کر چیونٹی بھی نہیں مارتا تو انسان کو کیسے مار سکتا ہے۔
وفد نے کہا کہ حادثات کی وجہ کہیں قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنا یا ڈرائیور کی غفلت ہوسکتی ہے لیکن حادثات کی بڑی وجہ سڑکوں کا تباہ ہونا اور سڑکوں کے دونوں طرف آدھے سے زیادہ حصہ پر انتظامیہ کی سرپرستی میں ٹھیلوں اور پتھاروں کا قبضہ ہے۔
آفاق احمد نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ پختونوں کو بھائی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کے حادثات پر میری جانب سے قوانین پر عملدرآمد کروانے کی اپیل کو پیپلز پارٹی کی جانب سے لسانی رنگ دے کر اسے پختون مہاجر فسادات کرانے کی سازش قرار دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں کہ جب سرحد پر کشیدگی ہے اور تمام قومیتوں میں ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، پی پی نے پختونوں کے ہوٹل سیل کرکے شہر میں غیر یقینی اور اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پختون موجودہ حالات میں ملکی سلامتی کیلئے سوچنے اور اپنی افواج کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بجائے اپنے معاش کے چکر میں الجھے رہیں۔
آفاق احمد نے کہا کہ مہاجر اور پختون ملکر ملکی سلامتی اور استحکام کیلئے اہم کردار ادا کرسکتے ہیں، اختلافات سگے بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں جنہیں دور کرنے کیلئے مل کر حل تلاش کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں ایک دوسرے کیلئے برداشت اور احترام وقت کی ضرورت ہے۔