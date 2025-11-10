پی ٹی آئی کا سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ کا فیصلہ

صدارت محمود خان اچکزئی کریں گے، اجلاس میں پارلیمنٹ کے باہر اور اندر کی حکمت عملی تیار کی جائے گی

اسٹاف رپورٹر November 10, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اپوزیشن اتحاد کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس محمود خان اچکزئی کی صدارت میں معنقد ہوا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، سینیٹر علی ظفر، نامزد اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سمیت دیگر اراکین قومی اسمبلی و سینیٹ نے شرکت کی۔

اجلاس میں 27 ویں آئینی ترامیم پر مشاورت ہوئی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمنٹ کے باہر اور اندر کی حکمت عملی تیار کی گئی اور جس میں تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو