نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی

متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک، دھماکا ایک کار میں ہوا جس میں لگی آگ نے کئی گاڑیوں کو لپیٹ میں لے لیا

ویب ڈیسک November 10, 2025
نیو دہلی:

بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کے ہائی سیکیورٹی زون ریڈ فورٹ کے قریب ایک کار میں دھماکا ہوا ہے جس میں 13 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوگئے، متعدد گاڑیاں جل گئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکا بہت زوردار تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی جس کے بعد شہریوں میں افراتفری پھیل گئی، پولیس نے جائے حادثہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکا ریڈ فورٹ کے میٹرو اسٹیشن کے قریب ہوا جس کی نوعیت کا تعین کیا جارہا ہے، ، دھماکے کے بعد بھڑکنے والی آگ نے 3 سے 4 گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، گاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا۔

اطلاعات کے مطابق دھماکے میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے، کئی زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔

دھماکے کے بعد نئی دہلی میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کردیا گیا، بم ڈسپوزل ٹیم جائے حادثہ پہنچ گئی اور شواہد جمع کیے۔
