شاہد آفریدی کا سیاست میں آنے سے متعلق سوال کا مبہم جواب

دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے، لندن میں صحافیوں سے گفتگو

ویب ڈیسک November 11, 2025
قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی المعروف لالا نے سیاست میں آنے سے متعلق سوال کا مبہم جواب دے کر ایک بار پھر اپنے مداحوں کو تذبذب کا شکار کردیا۔

لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ میں سیاست میں آنا نہیں چاہتا آپ دعا کریں کہ میں اس فیصلے پر ثابت قدم رہوں۔

انہوں نے بتایا کہ میں ایک سیاسی جماعت میں شمولیت کیلیے تیار تھا مگر پھر 6 سال پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کے بعد میرا ذہن سیاست سے تبدیل ہوگیا۔

آفریدی نے کہا کہ سیاست میرے بس کی بات نہیں ہے اس لیے میں اس طرف آنے کا خواہش مند بھی نہیں۔

انہوں نے مبہم جواب دیتے صحافیوں سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے سیاست میں نہ آنے کے فیصلے پر ثابت قدم رکھے کیونکہ یہی میرا ارادہ ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔

اس انٹرویو میں عمران خان سے متعلق سوال کا جواب سُن کر آفریدی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جبکہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بھی کی۔

واضح رہے کہ یہ گفتگو چند روز قبل آفریدی نے لندن دورے پر کی تھی۔

 
