راولپنڈی کی تاریخ کے پہلے عالمی سہولتوں کے معیار سے آراستہ سوئمنگ پول کا افتتاح

راولپنڈی کی تاریخ کا پہلا عالمی سہولتوں کے معیار سے آراستہ سوئمنگ پول تعمیر کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب کے صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے جدید ترین سہولیات پر مبنی سوئمنگ پول اور پلیئرز ہاسٹل کا افتتاح کردیا۔
صوبائی وزیر کھیل نے راولپنڈی میں ملٹی پرپز اسپورٹس کمپلیکس بنانے کا اعلان کیا اور ایسے منصوبے صوبے کے دیگر اضلاع تک پھیلانے کا بھی عزم کیا۔
فیصل ایوب کھوکھر نے بتایا کہ پلیئرز ہاسٹل کی تعمیر پر 18 کروڑ 10 لاکھ روپے لاگت آئی۔ ہاسٹل میں 80 بستروں سمیت کھلاڑیوں کے لیے جدید رہائشی و تربیتی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ سوئمنگ پول کی تعمیر پر 21 کروڑ 70 لاکھ روپے لاگت آئی جو جدید واٹر فلٹریشن، ہیٹنگ اور ٹائمنگ سسٹم سے آراستہ ہے۔
وزیر کھیل نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت صوبے میں جدید اسپورٹس سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس کی بحالی پنجاب حکومت کے کھیلوں کے فروغ کے عزم کی عکاس ہے۔
فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں کھیلوں کے میدان میں نمایاں تبدیلی آرہی ہے۔