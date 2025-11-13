چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل

انگور کی یہ بیل سطح سمندر سے تقریباً 2400 میٹر کی بلندی پر ہے

November 13, 2025
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

چین میں تبت کی پہاڑیوں میں پائی جانے والی ایک انگور کی بیل نے دنیا کی سب سے پرانی بیل کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

زوگینگ کاؤنٹی میں موجود یہ بیل چینگڈو سٹی کے قدیم اور مشہور درختوں کے سروے کے دوران دریافت ہوئی جس کا معائنہ بعد ازاں چین کی ساؤتھ ویسٹ فارسٹری یونیورسٹی میں قائم ووڈ سائنس ریسرچ لیبارٹری نے کیا۔

محققین نے ’رِنگ انالسز‘ اور طبعی پیمائش کرتے ہوئے بیل کی عمر کا تعین کیا۔

گینیز ورلڈ ریکارڈ نے ستمبر میں 416 سالہ اس بیل کے سب سے پرانی بیل ہونے کی تصدیق کردی۔

انگور کی یہ بیل سطح سمندر سے تقریباً 2400 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 26 فٹ جبکہ چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ ہے۔
