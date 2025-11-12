چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن ٹیم سے ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آگئی

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) محسن نقوی اور سرلنکن کرکٹ ٹیم کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی۔
ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ جس میں سربراہ پی سی بی نے سری لنکن ٹیم ممبران کے تمام تحفظات دور کئے اور انہیں دورہ پاکستان جاری رکھنے پر آمادہ کیا۔
ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں کے ہر ایشو کو بہترین انداز سے حل کیا اور تمام پلیئرز کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر تمام پلیئرز کی سیکیورٹی کو سپروائز کریں گے۔
چئیرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکن پلیئرز کی فیملیز کو پاکستان آکر میچز دیکھنے کی دعوت دی۔